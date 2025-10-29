Проф. Росен Стоянов: Борисов няма да остави лесно палмата на водачеството

Играта е стратегическа, а не тактическа. Борисов е интуитивен, тече някакво надлъгване, предстои да видим докъде ще доведе. Още от самото начало Борисов каза, че е дал подкрепа на това правителство, мина в позицията на лидер на партия, която си позволява да критикува. Борисов няма да остави лесно палмата на водачеството, може малко да се посниши, както казваше преди години един друг лидер. Това каза проф. Росен Стоянов от "Галъп Интернешънъл Болкан" по Нова тв, коментирайки политическата ситуация.

"Борисов направи своите изявления и констатация на вътрешнопартийно мероприятие. Това беше контролирана еднопосочна комуникация. Единственият извод, който може да се направи е, че е направена поредна крачка за легитимацията на ДПС - Ново начало", смята проф. Стоянов, коментирайки изказването на лидера на ГЕРБ преди две седмици след местните избори в Пазарджик.