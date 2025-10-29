Втора година съдят земеделец, срязал мантинела на "Тракия", за да стигне до нивата си

Втора година съдят мъж, демонтирал част от предпазна ограда на пътен участък към автомагистрала „Тракия", за да достигне до нивата си. Земеделецът Климент Проданов разрязал мантинелата, след като областното пътно управление я поставило така, че го оставило без достъп до земята.

По съдебния процес вече са похарчени повече пари, отколкото е стойността на щетата. Според обвинението тя възлиза на 1788 лева, а разноските по делото надхвърлят 3000 – за експертизи, вещи лица и други разходи. Самият мъж се защитава сам в съда.

През декември 2023 г. Климент заварил единствения достъп до имота си – заграден. Земеделецът отишъл в Агенция „Пътна инфраструктура" и ги предупредил, че очаква доставка на строителни материали, поради което мантинелата, която те монтирали, трябвал да бъде премахната. „Не ми обърнаха внимание и аз я махнах по неотложност. Нямам друг достъп и не бях уведомен", казва собственикът на имот на „Карловско шосе" - отсечката, която свързва Пловдив и автомагистрала „Тракия", пред NOVA.

Подсъдимият мъж признава, че е унищожил две колчета, а останалите части от премахнатата по неотложност мантинела пази и до днес в дома си. Грози го 5 г. затвор.