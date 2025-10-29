ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наталия Киселова подаде оставка като шеф на парламента, Рая Назарян я смени

Весела Бачева

Наталия Киселова изнесе кратка реч, благодари на избирателите и се оттегли. Снимка: Николай Литов

Наталия Киселова подаде оставка като председател на парламента. Веднага след регистрацията в началото на днешното заседание тя обяви, че е подала заявление, с което се оттегля от длъжността. Новината беше посрещната от възгласи и ръкопляскане.

"През изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Напротив, дължим на гражданите, които преди една година гласуваха за нас, на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права. През последните пет години политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие, за коалиционна култура. Като народен представител и част от групата на БСП-ОЛ доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни и на висотата на историческия момент. Днес се оттеглям и показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление. Правилникът е предвидил как се постъпва в такива случаи, а именно заместник-председателят от най-голямата парламентарна група. За мен беше чест", каза Киселова. ГЕРБ и БСП ѝ ръкопляскаха, социалистите станаха и на крака.

Преди да си е досъбрала нещата от масата, Рая Назарян вече се беше отправила към нея, за да я смени. Направи впечатление, че двете дами не си стиснаха ръцете, не се поздравиха и не се погледнаха, а минаха от двете различни страни на председателската маса. Назарян набързо седна и повече заседанието, което за нея не е ново, тъй като е председателствала 50-ия парламент.

Рая Назарян повече първото заседание за седмицата.
Рая Назарян повече първото заседание за седмицата. Снимка: Николай Литов

Вчера коалиционните партньори и ДПС обявиха, че са се договорили за ротация на председателското място в парламента по искане на ГЕРБ и ИТН. Първоначално Бойко Борисов искаше да е на една година, вчера обявиха на десет месеца. Киселова беше избрана за поста на 6 декември миналата година, така че десетият месец е навършила в началото на октомври. ДПС, които са част от мнозинството, няма да са част от ротацията.

