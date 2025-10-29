"Софекострой" влиза да чисти "Красно село", СПТО поема "Люлин"

Столичната община въвежда нова оперативна структура за максимално бързо възстановяване на обслужването по график на районите "Люлин" и "Красно село", в които вече 24-и ден има кризисна ситуация със сметоизвозването. Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) поема изцяло район „Люлин", докато общинското дружество „Софекострой" се фокусира върху район „Красно село". Това става ясно от бюлетина на общината за чистенето на двата района.

За район „Люлин" СПТО разполага с 9 големи сметосъбиращи камиона за основните маршрути и 5 малки камиончета за обслужване на всички вътрешноквартални и труднодостъпни зони. На ул. "Житница" остава и специализираната техника – щипка и мултилифт, за да финализира почистването на едрогабаритните отпадъци.

Общинското дружество "Софекострой" ще обслужва „Красно село" с нов капацитет и допълнителна мобилизация на екипите, с които се чисти "Красна поляна". Три големи сметосъбиращи машини тръгнаха още от сутринта, като всяка ще направи по два пълни курса. През следобедните часове се очаква поне още два камиона да се присъединят към екипите, след като приключат със своите наряди в „Красна поляна", за да извършат поне по един курс и в „Красно село", пишат от общината.

Целта на новата оперативна структура е да използва максимално ефективно ресурса на общинските дружества за пълно и трайно стабилизиране на обслужването в двата района, посочват от "Московска" 33.

По-рано днес станаха ясни и решенията за 3 от общо седемте зони в мегапоръчката за чистенето на града. В една от тях са районите "Люлин" и "Красно село". За тях процедурата се прекратява, а след изтичане на сроковете за обжалване общината ще възложи дейностите на "Софекострой" за 5 г.

Другата зона с районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" също е с прекратена процедура, тъй като на етап ценови оферти не остана нито един кандидат. Сегашните договори за чистенето на трите района изтичат на 1-ви декември. По-рано днес от общината заявиха, че "законът дава различни възможности за провеждане на процедура по договаряне, но администрацията се готви и за кризисна организация в трите района, каквато беше въведена в "Люлин" и "Красно село".

За третата зона с обявено решение - за районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика" общината ще сключи договор с турския консорциум "Норм Санаи".