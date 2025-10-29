Радев: Стремежът на Косово към регионално сътрудничество заслужава признание

Неотклонният стремеж на Република Косово към изграждането на стабилни институции и задълбочаване на регионалното сътрудничество е в интерес както на страните от Югоизточна Европа, така и на Европейския съюз, и заслужава признание и подкрепа. Това заяви президентът Румен Радев на среща в Рияд с президента на Република Косово Вьоса Османи, съобщиха от прессекретариата на президента.

Двамата разговаряха в рамките на Деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции", домакин на който е Кралство Саудитска Арабия.

Румен Радев и Вьоса Османи обсъдиха теми от дневния ред на регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция на държавите от Западните Балкани. Обща бе позицията, че напредъкът на страните, кандидатстващи за членство в ЕС, следва да бъде отчитан на основата на собствените им постижения и на реално извършените реформи. Във връзка с това президентът Радев отбеляза политическия и обществен консенсус в Косово в подкрепа на европейската интеграция на страната, както и системните действия на институциите в тази насока.

По време на срещата българският държавен глава изрази и признателността си към президента Османи за предприетите действия в подкрепа на българската общност в Косово, както и за нейното институционално приобщаване.