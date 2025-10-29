ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: България цени приноса на Йордания за потушаване на конфликта в Близкия изток

Румен Радев с принц Ал Хюсеин бин Абдула Снимка: Прессекретариат на президента

България високо цени приноса на Йордания за деескалация на военния конфликт в Близкия изток и за укрепване на стабилността в региона. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в Рияд с престолонаследника на Кралство Йордания Н.Кр.В. принц Ал Хюсеин бин Абдула, съобщиха от прессекретариата на президента.

Двамата разговаряха в рамките на Деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции", домакин на който е Кралство Саудитска Арабия.

Българският държавен глава изрази съпричастността на страната ни за последователната политика на Йордания за оказване на помощ за бежанците от Палестина, което има огромно значение за ограничаване на миграционните потоци към Европа и изисква своевременна подкрепа от страна на Европейския съюз и международната общност.

По време на срещата Румен Радев изрази и високата си оценка за проведената през април 2025 г. среща на високо равнище в София „Акаба за Балканите", домакини на която бяха българският президент и кралят на Йордания Абдула Втори, посветена на предизвикателства пред сигурността в нашия регион, борбата с нелегалната миграция, радикализацията и тероризма.

