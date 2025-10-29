Бойко Борисов: В най-скоро време ще се реши въпросът с ВСС

Отрече да има напрежение с БСП заради ротацията на Киселова

Висшият съдебен съвет скоро ще бъде попълнен, загатна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти. Попитан кога ще се реши въпросът с ВСС, той заяви: "В най-скоро време".

Висшият съдебен съвет е с изтекъл мандат и заради това не може да избере редовен главен прокурор, който да смени Борислав Сарафов. Кадровиците вземат по 22 хил. лева на месец и преди дни се ядосаха на журналиста от "24 часа" Слави Ангелов, че ги обявил за 20 хиляди, затова сега пишат до СЕМ.

По-рано днес председателката на парламента Наталия Киселова обяви, че е подала оставка, след като вчера трите формации в управлението и ДПС се разбраха постът да се върти на ротация през десет месеца. Киселова навърши толкова на 6 октомври и тази сутрин се оттегли, а мястото ѝ зае досегашната ѝ заместничка Рая Назарян от ГЕРБ. Днес Борисов отрече да има напрежение между ГЕРБ и БСП по този повод. Докато той говореше, Назарян даде 15 минути почивка, за да се проведе председателски съвет, на който да се обсъди кога ще се гласува избирането на Назарян на поста и трябва ли да се гласува оставката на Киселова.

"Днес подписваме коалиционно споразумение. Тя беше избрана, когато още не можеше да заработи парламента. Сега ротацията залегна в коалиционното споразумение - на десет месеца трите партии", обясни Борисов. Той не отговори дали е бил решен въпросът с министерствата на концесия, за които разказа преди две седмици.

