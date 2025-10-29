Такситата в Горна Оряховица ще са с нови цени от януари

Вдигат цената на такситата с 30 ст. на километър от началото на следващата година в Горна Оряховица. Искането на таксиметровите компании в града ще бъдат гласувани на предстоящата сесия на местния парламент.

Така максималната цена за един километър пробег през деня от 1,50 лв. скача на 1,80 лв., а през нощта – от 1,60 лв. на 1,90 лв.. Превозвачите са искали увеличение и на минималната цена при двете тарифи за пробег километър, но те остават без промяна.

Мотивите за исканото увеличение са нарастването на инфлацията, застраховките, възнагражденията, осигуровките и цените на горивата. Отбелязани са и разходите по закупуване на нови касови апарати, които да отчитат цената в левове и в евро.