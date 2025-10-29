ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12-oто издание на "София Филм Фест" предлага подбрана селекция от българското и световното кино

За дванадесета поредна година "София Филм Фест" гостува на русенската публика с богата програма от български и световни филми, събрани в тридневен киноуикенд от 7 до 9 ноември в Пленарна зала на Община Русе, съобщиха от институцията.

Събитието се организира от Арт Фест / София Филм Фест и Община Русе, като част от проекта „София Филм Фест на път 2025", с подкрепата на ИА „Национален филмов център", Europa Cinemas и Vivacom.

В програмата са включени новият български филм на Надежда Косева – „Клопка", впечатляващата международна продукция „Завръщането" с Рейф Файнс и Жулиет Бинош, носителят на „Оскар" за анимация „Потоп", иранската драма „Семената на свещената смокиня", както и новият филм на Райко Гърлич „Всичко си има край" и документалният „Мила Родино" на Станимир Трифонов.

Подробности за програмата очаквайте на официалните страници на Община Русе и тази на събитието.

Всички прожекции от фестивалната програма са с вход свободен.

