Община Русе, М-Газ и SOCAR откриха в с. Червена вода втори обект от проекта за хибридна газификация

Детска градина „Пролет" в село Червена вода вече е оборудвана с модерна отоплителна инсталация на природен газ, съобщиха от Община Русе.

Тази мащабна стъпка е вторият реализиран етап от дългосрочния Проект за хибридна газификация на обществени сгради и е факт благодарение на дарение от „М-Газ" ЕООД и отличното партньорство с Държавната нефтена компания на Република Азербайджан SOCAR и Община Русе. Инициативата демонстрира силен ангажимент към енергийната ефективност и опазването на околната среда в райони без изградена газопреносна мрежа.

Основната цел на проекта по газификация в размер на 88 000 лв. е да подобри енергийната ефективност на сградата и да намали вредните емисии с 30%, като замести отоплението с дизелово гориво с по-екологично чисто – природен газ. Близо 50-годишната отоплителна инсталация на детската градина - от 1977 г., е изцяло подменена с най-съвременна високоефективна система.

Благодарение на тази модернизация, „М-Газ" и партньорите осигуряват с 50% по-ниски разходи за отопление и значително по-голям комфорт децата и персонала на детската градина. Инвестицията обхваща цялостно проектиране и изграждане на газова инсталация за компресиран природен газ (КПГ), нова отоплителна инсталация, включително модерно котелно помещение с два високоефективни кондензационни газови котела. Инсталираното дистанционно управление на котлите очаквано ще реализира допълнителни до 20% икономия на консумацията на природен газ.

Новият етап беше отбелязан с тържествена церемония в ДГ „Пролет" в с. Червена вода, на която присъстваха кметът на община Русе Пенчо Милков, зам.-кметът Енчо Енчев, инж. Стоян Манолов, управител на „М-Газ" ЕООД, Росен Симитчиев, офис мениджър на Регионалното търговско представителство на SOCAR на Балканите, кметът на Червена Вода Владимир Димитров Димитров, Искрен Веселинов, общински съветник в ОбС-Русе и Станислава Дончева, директор на детската градина. По-рано през деня в сградата на Община Русе се състоя и подписването на договора за дарение между местната администрация и „М-Газ" в лицето на кмета Пенчо Милков и инж. Стоян Манолов.

„Благодаря на нашите партньори от „М-Газ" и SOCAR. Всеки такъв проект е стъпка напред към една по-модерна и енергийно ефективна община. С реализацията на тази инициатива показваме, че дори в населените места без газопреносна мрежа могат да се прилагат устойчиви и екологични решения, когато има отговорност и добро сътрудничество между институциите и бизнеса. За нас е важно не само да модернизираме сградите, но и да осигурим по-добри условия за децата и хората, които се грижат за тях. Това е инвестиция в бъдещето на нашите общности и в качеството на живота на русенци", отбеляза кметът Милков.

Росен Симитчиев от SOCAR подчерта: „Нашата компания насърчава и е ангажирана с газификацията в България чрез проекта за хибридна газификация, реализиран съвместно с М-Газ. Хибридната газификация осигурява природен газ за индустриални и социални потребители, които нямат връзка с газопреносната и газоразпределителната мрежа. За нас е изключително важна газификацията на социалните клиенти, като училища, детски градини и други, които имат важен социален и икономически ефект за обществото. Азербайджанският газ в момента задоволява над 50% от потреблението на България и се доставя и в други страни от Балканите".

Инж. Стоян Манолов допълни: „Това дарение е нашето доказателство, че „М-Газ" е ангажиран не само с бизнеса, но и с корпоративната социална отговорност, като инвестира в бъдещето на децата и подобряването на качеството на въздуха. Съвместният проект между SOCAR и М-Газ за хибридна газификация на социални обекти е добър пример за устойчиво развитие".

Децата от ДГ „Пролет" бяха подготвили празнично представление за своите гости, а педагогическият екип на детската градина изрази своята благодарност за създадената по-чиста, здравословна и комфортна среда за техните възпитаници.

Този проект е втората реализирана фаза от дългосрочната инициатива на SOCAR и М-Газ. Предходният успех беше постигнат през ноември 2024 г. с газификацията на ОУ „Св. св. Кирил и Методий" в село Николово - инвестиция на „М-Газ" на стойност 78 000 лв. Тогава присъства и Мурад Хейдаров, ръководител на Регионалното търговско представителство на SOCAR на Балканите.

Проектът за хибридна газификация, реализиран от „М-Газ" и SOCAR, демонстрира как чрез съвместни усилия могат да бъдат постигнати значителни резултати в енергийната ефективност чрез виртуален газопровод. Инициативата има потенциал за увеличаване на газифицираните социални и индустриални обекти и съответно на обемите газ през следващите години.

„М-Газ" вече работи и по газификацията на трети социален обект, което допълнително разширява обхвата на инициативата. Дългосрочната цел на съвместния проект, подкрепен от „М-Газ" и SOCAR, всички обществени сгради в общината, които нямат достъп до газоразпределителната мрежа, да преминат на природен газ, като заменят по-неефективните и замърсяващи системи, работещи с дърва, въглища или дизел.