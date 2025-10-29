Мариан Бачев: Не ме смущава разследването срещу Росен Белов, той си отговаря за постъпките

Не съм инициирал аз подписката на родителите, защото няма от какво да се защитавам

Изпратих нотариално заверена покана на кмета на Изгрев, което е единственият законен инструмент да търся правата си. Това не е заплаха!

В цялото читалище има камери и всичко се записва. Сам поисках проверка

"Не ме смущава разследването срещу него (Росен Белов - б.а.), той е пълнолетен гражданин, който си отговаря за постъпките. Не съм инициирал аз подписката на родителите, защото няма от какво да се защитавам". Това каза министърът на културата Мариан Бачев преди заседанието на Министерския съвет.

"Не мога да коментирам думите на районния кмет, защото голяма част от тях са откровена неистина. Аз изпращам нотариално заверена покана, което е единственият законен инструмент да търся правата си, това не е заплаха", каза още министърът.

Преди дни кметът на „Изгрев" Делян Георгиев обяви, че ще прави проверка за дейността на театралната работилница „Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт". Поводът е гей скандала с един от учителите там - Росен Белов.

Министърът обясни, че го свързват с човек, срещу когото тече досъдебно производство, а по този начин се внушавало, че в театралната работилница са се случвали нередни неща.

"В цялото читалище има камери и всичко се записва. Аз сам поисках да се направи проверка и публично да се оповестят резултатите", каза още той.