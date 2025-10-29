Асен Василев: Проектобюджетите на НОИ и здравната каса са скандални

"Промяната" предупреждават за възможна криза с горивата от 1 януари

Като "скандални" определи социалният и здравният проектобюджет за догодина бившият финансов министър Асен Василев. Вчера те изтекоха в медиите, а "24 часа" описа основните параметри в тях. Официално трябва да бъдат внесени в парламента до края на седмицата.

"Те са меко казано скандални. Силно се надявам това да бъде някаква лоша шега от страна на управляващите и да не се окаже истина, но за съжаление това е разпратено до социалните партньори", коментира Асен Василев.

На първо място Василев изтъкна липсата на увеличение на заплатите на специализантите по медицина и специалистите по здравни грижи. Вчера мнозинството отхвърли в парламента на второ четене всички предложения за вдигане на парите на протестиращите лекари и здравни работници, като обещаха, че ще отговорят на исканията им през бюджета на здравната каса, но в него няма нищо такова. Възможно е да направят предложенията си при промените между първо и второ четене, когато бюджетите се прекрояват.

На второ място Василев критикува размера на минималната работна заплата, която трябваше да стане от 1077 лева 1213 лева (620,2 евро) от 1 януари. Вместо това правителството предлага 1183,28 лева (605 евро). "Бръкнали са в джоба на хората на минимална заплата. Всеки месец от тези хора ще взимат по едни 30 лева. До там са го докарали - да вземат по 30 лева от хората на минимална заплата и да не спазват закона за размера на минималната работна заплата", посочи Василев.

На трето място посочи по-високите осигуровки за пенсии, които ще плащат по 600 лева допълнително на година. Според Василев и без тази мярка в държавата има достатъчно пари за актуализирането на пенсиите по швейцарското правило. После продължи да изрежда: замразени майчински и социални плащания.

Василев обясни откъде биха дошли тези пари, ако не се вземат от хората: "Като се ограничат кражбите. Да не заделяме 4 млрд. лв. за ББР и пари ще има".

"Скандално е, че това става с подпис на министър от БСП. Гуцанов, ако с подписа си внесе този бюджет, това означава, че БСП са е отказали напълно от всякакви социални политики и са се присъединили към кочината на голямото дъно", каза Василев.

Той настоя максималният осигурителен доход да се вдига с темпото на минималната заплата, както и че максималният таван на пенсиите също трябва да се повиши, за да няма ощетени. Сега обаче с новия бюджет максималният осигурителен доход ще бъде 2352 евро (4607 лв.), спрямо сегашните 4130 лева.

"Промяната" предупредиха за възможна криза с горивата от 1 януари. Бившият премиер акад. Николай Денков съобщи, че над 400 бензиностанции във Финландия вече не работят. Той поиска от управляващите отговори какъв план имат за отговор на наложените американски санкции над Русия, "Лукойл" и "Роснефт". Затова те настояваха за изслушване на правителството, за да стане ясно какъв е този план - ще влезе ли особен управител, с какъв екип, осигурени ли са доставките на нефт и как ще бъдат плащани. Засега правителството само увери, че имаме гориво до Нова година, а после Европейският съюз ще ни помага, ако има нужда.

Преди дни "Възраждане" предложиха кабинетът да опита да приложи немския вариант: германците имат три рафинерии на "Роснефт" и поискали дерогация от САЩ и Великобритания, наложила подобни санкции по-рано. Получили положителен отговор. "Германия има дерогация точно защото са свършили всичко предварително и банките не боравят с руски фирми. Това че се казва "Лукойл" или "Роснефт" съответната фирма в Германия, няма никакво значение, защото вкарвайки управителя и изтегляйки финансовите потоци от банките, свързани с Москва, те са отделили фирмите изцяло от руската икономика. Това не е направено тук, трябва да се свърши предварително, за да искаш дерогация", посочи акад. Денков. Той обясни, че България е трябвало да започне доста по-рано този процес. Кабинетът "Денков" е работил по този въпрос, но по-късно служебният кабинет на Димитър Главчев прекратил процеса, обясни Денков.