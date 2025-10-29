ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обвиниха 26-годишна жена, пребила майка си в София

Софийска районна прокуратура

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 26-годишна жена, нанесла телесна повреда на майка си, съобщиха от институцията.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27 октомври в 12:00 ч. в апартамент в ж.к. „Люлин" в гр. София, обвиняемата е ударила множество шамари по главата и лицето на пострадалата, бъркала с пръсти в устата й, удряла я с ръце в областта на ръцете и гръдния кош. Вследствие на ударите й е причинила лека телесна повреда, изразяваща се в множество охлузвания и кръвонасядания.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемата е задържана за срок до 72 часа.

Предстои да се внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража".

