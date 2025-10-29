Правят изложба с кауза за реставриране на „Неделника" и „Рибния буквар"

В навечерието на Деня на будителите Исторически музей – Горна Оряховица кани на изложба с кауза. Целта на събитието е да се съберат средства за реставрация на първите издания на две емблематични възрожденски книги – „Неделника" на Софроний Врачански и „Рибния буквар" на Петър Берон.

В изложбата ще бъде показан процеса на реставрация на 155-годишна Славейкова Библия. Книгата, която е първи превод на Светото писание на новобългарски и поставя началото на съвременния книжовен език, е буквално възкресена от реставратора Ценка Кирилова от Лабораторията на Регионален исторически музей – Велико Търново. От нейната брилянтна работа се роди идеята за реставрация и на други ценни книги от библиотеката на музея, разказват от екипа.

Освен това ще бъдат показани и някои от книгите, поставили началото на българското образование и литература през Възраждането. Затова и изложбата е наречена „Книгите Будители".

Посетителите ще могат да видят някои от първите български учебници, издавани във Виена, Цариград, Букурещ. Особено място заемат изданията на Иван Момчилов – основател на класното училище в Горна Оряховица и един от големите будители на България.

Особено интересен е един учебник по математика, издаден от Момчилов в Търново през 1869 г. На една от първите страници има приписка от ученика Петко Анастасов от Горна Оряховица, който през 1877 г. отбелязва кога са дошли русите в Свищов, Търново, Горна Оряховица.

Друга група са първите издания на основополагащи книги за българската литература. Тук е първото цялостно издание на „Под игото" с 25 илюстрации на Антон Митов, Иван Мърквичка, Йозеф Обербауер и Антони Пиетровски, както и първото издание от 1884 г. на „Записки по българските въстания" на Захари Стоянов с посвещение на Любен Каравелов. Включени са оригинални издания на Любен Каравелов, Георги Сава Раковски, Речника на българския език на Найден Геров и др.

Свое място в изложбата са намерили и събрани течения на някои от ранните периодични издания на български език.

Тъй като идеята за тази изложба тръгва от една Библия, са показани и още няколко богослужебни книги. Сред тях е едно гръцко Евангелие, отпечатано във Венеция през 1760 г.

Откриването на изложбата „Книгите Будители" е на 31 октомври от 17:30 часа. Входът е безплатен, ще има дарителница за тези, които искат да подкрепят каузата. Дарения за реставрация на книгите могат да се направят и по банковата сметка на Исторически музей – Горна Оряховица.