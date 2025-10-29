ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свидетелите по разследвания ще получават нова само...

2920 лв. даде жена на ало измамници за операция на дъщеря си

Камелия Александрова

[email protected]

1208
Ало мошеници измамили жена от Монтанско да даде парите си за операция на очите на дъщеря си, пострадала при инцидент

На 28.10.2025 г., за времето от 14 до 15 часа, неизвестен извършител се обадил на стационарен телефон на жена на 79 г. от с. Пишурка, общ. Медковец, като я въвел в заблуждение, че е необходимо да даде колкото налични парични средства има за операция на очите на дъщеря ѝ, която е пострадала по време на инцидент.

Жената поставила в торба сумата от 2920 лева и ги предала на лице, с което се срещнала до църквата в с. Пишурка. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група извършен е разпит и по случая е образувано досъдебно производство.

От извършените ПСД, по горещи следи, от служители на Участък-Медковец е установено, че лицата, които са взели паричната сума са криминално проявен и осъждан мъж на 58 г. от с. Медковец и непълнолетно лице от мъжки пол на 16 г. от с. Алтимир, обл. Враца. Лицата са се придвижвали с лек автомобил „Фолксваген голф", управляван от мъж на 31 г. от с. Медковец. Сумата е намерена в лицата и иззета. Извършителите са задържани за срок до 24 ч. в РУ-Лом. Работата по случая продължава РУ-Лом.

