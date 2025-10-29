ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионер и младеж арестувани за кражби от автомоб...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21602855 www.24chasa.bg

Иван Иванов оцеля като председател на Общинския съвет в Асеновград с гласове на ръба

Ваня Драганова

[email protected]

1576
Председателят на Общинския съвет Иван Иванов Снимка: Община Асеновград

За отстраняването му гласуваха 16 души при необходими 17 

Иван Иванов от БДС "Радикали" остава председател на Общинския съвет в Асеновград, след като свалянето му от поста подкрепиха 16 души, а за да бъде прието предложението, са нужни 17 гласа. Искането за отстраняването на Иванов от ръководния пост внесоха 11 съветници от различни групи - БСП, ПП-ДБ, АПС, след подписалите беше и бившият кмет Светозар Шуманов, сега съветник от "Консервативна България". Те се мотивираха с липсата на прозрачност в работата на председателя и практиката му да включва точки в дневния ред в последния момент.

Гласуването беше тайно и така на този етап не е ясно кои са другите петима съветници, гласували против Иванов. Не е изключено да предстои разместване на политическите пластове в местния парламент на Асеновград, защото досега групата на АПС гласуваше с мнозинството зад кмета Христо Грудев, част от което е и БДС "Радикали". 

Председателят на Общинския съвет Иван Иванов Снимка: Община Асеновград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание