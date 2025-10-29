Иван Иванов оцеля като председател на Общинския съвет в Асеновград с гласове на ръба

За отстраняването му гласуваха 16 души при необходими 17

Иван Иванов от БДС "Радикали" остава председател на Общинския съвет в Асеновград, след като свалянето му от поста подкрепиха 16 души, а за да бъде прието предложението, са нужни 17 гласа. Искането за отстраняването на Иванов от ръководния пост внесоха 11 съветници от различни групи - БСП, ПП-ДБ, АПС, след подписалите беше и бившият кмет Светозар Шуманов, сега съветник от "Консервативна България". Те се мотивираха с липсата на прозрачност в работата на председателя и практиката му да включва точки в дневния ред в последния момент.

Гласуването беше тайно и така на този етап не е ясно кои са другите петима съветници, гласували против Иванов. Не е изключено да предстои разместване на политическите пластове в местния парламент на Асеновград, защото досега групата на АПС гласуваше с мнозинството зад кмета Христо Грудев, част от което е и БДС "Радикали".