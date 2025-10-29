Пленарното заседание зацикли: депутатите спорят да изберат ли Рая Назарян за шеф

Пленарното заседание тази сутрин зацикли заради ротационната смяна на председателя. Още с откриването му сутринта Наталия Киселова обяви, че е подала заявление да се оттегли от поста. След това коалицията внесе проект на решение за избиране на Рая Назарян от ГЕРБ, както се договориха управляващите за ротация. Това отвори дебат и опозицията ги нападна.

"Може би новината от днес е, че няма да има предсрочни парламентарни избори. Точно преди влизането в еврозоната и преди приемането на държавния бюджет страната ни ще има редовно и стабилизирано правителство и парламентарно мнозинство. Това е резултатът от тежко решение, което "БСП - Обединена левица" взе. Наталия Киселова днес се оттегли от поста председател на НС и приехме принципа на ротацията. Съвместното управление е стабилно. Именно БСП-ОЛ е стабилизиращия фактор в него. Вярвам, че партньорите го разбират. Да, ще платим цена, но тя ще е партийна, а не национална. БСП вече търпи критики от членове и симпатизанти, но кое е по-важно - държавата или партийния интерес? Вярвам, че ако не днес, то утре партията ни ще го разбере. Цената ще е лична обаче за Наталия Киселова - един достоен професионалист, широкоскроен и стоящ близо до хората човек, диалогичен политик, отстъпи, за да гарантира не правителствената, а обществената стабилност. Когато на 1 януари станем официално част от еврозоната, ще трябва да посочим, че именно Наталия Киселова пое лична отговорност и решително отхвърли опита процесът по присъединяването към еврозоната да бъде забавен или отложен. Това е достатъчно, за да ѝ благодарим. Един сравнително нов човек в политиката спаси усилията на много врели и кипели дългогодишни политици да завършат процеса по пълна евроинтеграция", каза Драгомир Стойнев от БСП. Той разказа, че следващата седмица президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард ще е в България и искала да стисне ръката лично на Киселова.

Петър Петров от "Възраждане" нападна Стойнев и заяви, че предсрочните избори не са избегнати, защото БСП са подвели избирателите си за увеличението на минималната работна заплата и на майчинството, че няма да бъдат вдигани осигуровките за пенсия. "БСП си жертва собствения председател на Народното събрание, за да остане във властта със сглобката с ИТН, "Ново начало" и ГЕРБ. Именно затова в най-скорошен момент ще има предсрочни парламентарни избори, когато БСП няма да влезе в парламента, защото Румен Радев ще ви вземе всички избиратели", каза Петров.

"Днес е един голям ден. Ние от управляващата коалиция даваме пример на цялото българско общество какво значи коалиционна култура. Тук е мястото да поднесем благодарност от името на нашата парламентарна група на г-жа Наталия Киселова за отговорното поведение и всичко, което направи, за да води това Народно събрание така, че днес да продължим да работим в името на България. От нашата парламентарна група изказваме лични благодарности на ПГ на БСП-ОЛ за отговорното отношение и за издигането на коалиционната култура за високо ниво. Днес е голям ден за българската демокрация. Благодаря ви, колеги", каза Костадин Ангелов от ГЕРБ.

"Изказването на г-н Стойнев откровено беше лицемерно, защото левицата е подложена на тежко унижение - нещо, което мандатоносителят през годините е правил с почти всичките си партньори. Мандатоносителите държите отговори. Преди десет дни обяснявахте за концесии и кръгчета, имаше атака към вътрешния министър Даниел Митов - нищо не направихте. Какво стана с атака към г-н Гуцанов? Или единствения проблем, който разрешавате днес, е, че председателят няма да ходи на празника на марулята", посочи Йордан Иванов от ПП-ДБ.

След 40-ина минути нападки депутатите все пак приеха правилата за избор на нов председател и започнаха кандидатури. ГЕРБ-СДС издигнаха Рая Назарян, "Възраждане" - Цончо Ганев, други кандидати нямаше.