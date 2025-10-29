Хванаха шофьор с 3,34 промила в Костинброд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заловиха шофьор с над 3 промила алкохол в Костинброд. Това съобщиха от полицията.

Той е спрян за проверка на 28 октомври.

Тестът му е отчел 3,34 промила алкохол.

Мъжът е задържан и по случая се води разследване.