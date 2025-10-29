ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионер и младеж арестувани за кражби от автомоб...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21603050 www.24chasa.bg

Хванаха шофьор с 3,34 промила в Костинброд

1372
Кола Снимка: pixabay

Заловиха шофьор с над 3 промила алкохол в Костинброд. Това съобщиха от полицията.

Той е спрян за проверка на 28 октомври.

Тестът му е отчел 3,34 промила алкохол.

Мъжът е задържан и по случая се води разследване.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кола Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание