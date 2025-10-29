ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Издирват шофьор, карал с чужди номера и избягал от полицейска проверка

Полиция

Служители на РУ – Елена издирват водач на лек автомобил, осуетил полицейска проверка. Тази нощ в с. Майско е установен лек автомобил, чийто водач при появата на полицейския автомобил, рязко увеличил скоростта си. Полицаите последвали беглеца и съвсем скоро открили колата, изоставена на улица в селото.

В хода на извършената проверка е установено, че автомобилът е с регистрационна табела, издадена за друго превозно средство. Установен е собственикът му, който към момента се издирва. Образувано е досъдебно производство.

Полиция

