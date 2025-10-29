Защо (само)оценката на база реални умения и качества понякога отстъпва място на един нереален дигитален образ

Едно 12-годишно момиче качва снимка с приятелки в Instagram. Часове по-късно продължава да проверява колко харесвания има. Когато вижда, че снимката ѝ изостава от тази на съученичка, тя започва да се чувства по-малко харесвана. Това не е изолиран случай, а ежедневие за много деца днес и показва колко силно социалните мрежи влияят на тяхната самооценка. Едно селфи решава дали денят ще бъде добър или лош, а броят харесвания често се превръща в мерна единица за самочувствие.

Този механизъм изглежда невинен, но влиянието му върху психиката на подрастващите е сериозно. Когато снимка или видео събере много лайкове, детето се чувства прието и обичано. Но когато реакциите са малко, то може да се разочарова, да изпита срам или да започне да се съмнява в себе си. Така социалните мрежи поставят децата в постоянен кръг на очакване и сравнение, от който трудно се излиза.

Съдържанието рядко показва реалността

Ситуацията се усложнява от факта, че онлайн съдържанието рядко показва реалността. Те виждат само подбрани и обработени кадри - усмивки, красиви места, скъпи вещи. Когато сравняват собствения си живот с този „перфектен“ образ, е естествено да се почувстват по-малко успешни или интересни. Това може да доведе до занижено самочувствие, тревожност и усещане, че винаги изостават от връстниците си.

Децата постоянно са изправени пред различни новости и предизвикателства в дигиталния свят. Именно този важен елемент от израстването на младежите провокира Yettel, като част от образователната кампания Digital Scouts да въведе специално разработени игри, насочени към по-малките и по-големите, и техните срещи със заплахи в дигиталното пространство. Съобразено с различните възрастови групи, съдържанието дава шанс чрез игрови подход младите потребители да научат най-важното за превенция и безопасност онлайн.

Важно е да отбележим, че не е изключено и постоянното търсене на одобрение да се превърне в навик. Някои деца започват да качват нови и нови селфита, да проверяват телефона си на всеки няколко минути и да заличават публикации, които не са получили достатъчно харесвания. В такива моменти социалните мрежи вече не са средство за общуване, а източник на напрежение.

Крачка в положителната посока

В отговор на този проблем Instagram въведе възможност потребителите да скрият точния брой харесвания под публикациите си. Така се намалява състезателният елемент и хората качват съдържание, защото го харесват, а не за да събират лайкове. Това е една положителна стъпка, която може да помогне децата да гледат на социалните мрежи повече като пространство за изразяване, отколкото като място за съревнование.

Създаването на условия за отворен диалог подпомага децата в осъзнаването, че броят на харесванията не представлява обективна оценка за тяхната лична стойност. Добре е да им се обясни, че социалните мрежи са създадени така, че да задържат вниманието чрез известия, реакции и алгоритми, които показват само „най-интересното“. Това не е мярка за това колко са харесвани в действителност.

Подкрепата извън дигиталния свят е също толкова важна, колкото и първоначалният разговор. Когато едно дете има занимания, в които се чувства уверено, например спорт, музика, рисуване, наука или друго хоби, социалните мрежи не са единственият източник на удовлетворение. Успехите в реалния живот дават стабилност и намаляват зависимостта от виртуалното одобрение.

Реални измерители на стойност

И не на последно място идва личният пример. Ако родителите непрекъснато проверяват известията си и се вълнуват от харесванията в собствените си профили, децата ще копират същото поведение. Но ако видят, че стойността на човек не се измерва в реакции, а в усилията, които полага, и отношенията, които изгражда, те ще започнат да мислят по същия начин.

Социалните мрежи могат да бъдат полезни и приятни, както и място за споделяне, за връзка с приятели и за творчество. Но когато лайковете и селфитата започнат да определят как едно дете се възприема, тогава е необходима намеса. Родителите могат да помогнат, като насочат вниманието към истинските източници на самочувствие - личните качества, успехите и взаимоотношенията в реалния свят.

Харесванията идват и си отиват, но уменията, приятелствата и личните качества остават. Ако децата изградят самочувствие върху тези неща, социалните мрежи следва да бъдат само допълнение, а не източник на напрежение.

*Материалът е част от съвместната поредица на Yettel и Центъра за безопасен интернет, посветена на актуалните заплахи пред децата в онлайн пространството. Тя е част от кампанията на Yettel „Дигитално родителство“, с която телекомът подкрепя семействата с проверени ресурси и информация, за да общуват по-лесно с децата относно виртуалния свят и да бъдат най-добрите им ментори за изграждане на добри дигитални навици.