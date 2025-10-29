ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свидетелите по разследвания ще получават нова само...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21603235 www.24chasa.bg

"Да, България" предупреждават за риск от недостиг на горива

Павлета Давидова

[email protected]

2252
Лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов Снимка: Николай Литов

 

"Днес за пореден път управляващите не подкрепиха предложението да бъдат изслушани министрите за „Лукойл". Огромен риск е в следващите месеци в България да има недостиг на горива". Това заяви в парламентарните кулоари съпредседателят на" Да, България" Ивайло Мирчев

"Пратили сме въпроси към министрите. Това е огромен риск в България да има недостиг на горива, повтори той. 

А въпросите защо "Лукойл" е продаден от Иван Костов, той прати към самия Костов. Днешните проблеми на "Лукойл" нямат общо с Костов или Фред Флинстоун, настоя Мирчев. Вината била в Борисов - допуснал "Лукойл" да са монополисти на пазара. 

Божидар Божанов пък заяви, че имат информация, че Мария Габриел като външен министър е имала кореспонденция с Великобритания за изваждане на български граждани от санкционниия списък. Въпросът е има ли такива опити и сега, настоя депутатът. 

 Ивайло Мирчев пък разкри, че Христо Иванов му е разказвал, че Делян Пеевски е искал от него "да го изкара от списъка "Магнитски" по време на сглобката. Пеевсли има един брокер, който се опитва                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание