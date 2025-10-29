"Да, България" предупреждават за риск от недостиг на горива

"Днес за пореден път управляващите не подкрепиха предложението да бъдат изслушани министрите за „Лукойл". Огромен риск е в следващите месеци в България да има недостиг на горива". Това заяви в парламентарните кулоари съпредседателят на" Да, България" Ивайло Мирчев.

"Пратили сме въпроси към министрите. Това е огромен риск в България да има недостиг на горива, повтори той.

А въпросите защо "Лукойл" е продаден от Иван Костов, той прати към самия Костов. Днешните проблеми на "Лукойл" нямат общо с Костов или Фред Флинстоун, настоя Мирчев. Вината била в Борисов - допуснал "Лукойл" да са монополисти на пазара.

Божидар Божанов пък заяви, че имат информация, че Мария Габриел като външен министър е имала кореспонденция с Великобритания за изваждане на български граждани от санкционниия списък. Въпросът е има ли такива опити и сега, настоя депутатът.

Ивайло Мирчев пък разкри, че Христо Иванов му е разказвал, че Делян Пеевски е искал от него "да го изкара от списъка "Магнитски" по време на сглобката. Пеевсли има един брокер, който се опитва