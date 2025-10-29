Нидерландец е жертвата на влака край Тополи, търсел смъртта си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъжът, който загина след сблъсък с влак край варненското с. Тополи е установен, той е 32-годишен нидерландски гражданин, съобщават от пресцентъра на полицията в морския град.

Той е бил обявен за издирване на 27 октомври от негови близки, които се притеснявали за психичното му състояние.

По думи на очевидци, мъжът се е самоубил. Когато го видял на релсите, машинистът на влака е подал звуков сигнал, но нидерландецът не се е отдръпнал.

Сигналът е подаден в 8.10 ч., а влакът е пътувал от Варна за София.