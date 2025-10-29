4-годишният Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг, вече говори и се движи

Възстановяването на блъснатия от АТВ в Слънчев бряг 4-годишен Мартин от Пловдив върви с добри темпове. Момчето вече е започнало отново да говори и да ходи, което след изписването му от болницата беше невъзможно.

Добрата новина потвърди пред "24 часа" братовчедът на загиналата при инцидента майка на Марти Любомир Соколов. "Говори, ходи, много по-добре е, отколкото преди месец", обясни мъжът.

Тежкият инцидент стана на 14 август в курорта. 18-годишният Никола Бургазлиев помете петима, като най-тежко пострадаха Мартин и майка му Христина. Лекарите се бориха за двамата, но нараняванията на 35-годишната жена се оказаха прекалено тежки и тя издъхна. На 10 септември над 400 жители на родното ѝ село Белица изпратиха майката на Марти.

След изписването на момчето от болницата баща му пое грижите за него с помощта на роднини от двете страни на фамилията. Мирослав Здравков носеше момчето на ръце и не се откъсваше от него.