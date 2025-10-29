Рая Назарян вече е шеф на парламента, ГЕРБ я посрещна с букет червени рози

Рая Назарян стана председател на парламента преди минути. За нея гласуваха 129 депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", БСП, ИТН и четиримата независими депутати.

Вчера коалиционните партньори се договориха шефското място в Народното събрание да се върти на ротация на десет месеца, а днес това трябва да се разпише като анекс на коалиционното споразумение. Дали това вече е станало не е ясно, но още с откриването на заседанието сутринта Наталия Киселова обяви, че е подала заявление за оттегляне от поста.

77 гласуваха "против" - "Възраждане", АПС, МЕЧ, "Величие" и 11 от ПП-ДБ. Въздържаха се 14 души от ПП-ДБ. Само "Възраждане" издигнаха свой кандидат за поста и това беше Цончо Ганев, който сега е зам.-председател, но той получи само 41 гласа от своите и "Величие".

Още сутринта, щом Киселова обяви, че е подала оставка, Назарян я смени като неин заместник от най-голямата парламентарна група. По време на дебатите за избора ѝ тя се оттегли и заседанието пое Николета Кузманова от ИТН, а след избора Назарян се върна на шефското място.

"Благодаря за гласуваното доверие. Приемам този избор с респект и ангажираност. Позицията председател на Народното събрание не е пост, а задача да организира работата на парламента, да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му. Председателят не представлява себе си, а НС като институция. Затова и дължимата грижа е отвъд личните, политически и професионални предпочитания. Аз ще работя Народното събрание да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявана неговата многообразност", обърна се в кратка реч към колегите си Рая Назарян, след което работата на парламента започна по същество.