Радостин Василев за смяната на Киселова: Смениха едно мюре с друго

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви в парламентарните кулоари, че ще коментира бюджета едва, когато той бъде внесен, всичко останало засега той определи като слухове.

Той изрази недоволството си от рокадата на председателския пост в парламента. "Едно мюре на задкулисието, Киселова, се заменя с друго - Назарян. Бяха заявени жалки позиции от БСП, това са глупости. По-страшното е, че ГЕРБ не казват кои министри са на концеси и кои кръгове и кръгчета управляват. Жертваха Наталия Киселова, то е ясно, че тя за нищо не става, но можеше да има политическо решение и промяна на министри. Нищо не се случи. Борисов е неспособен да изпълни своите ангажименти и ще падне гръмовно на пролет", заяви Василев. Това била и причината да сложат Рая Назарян в списъка за потенциални служебни министри, а хората неслучайно я наричали " Рая на Делян".

Ако управляващите вдигнат осигурителните вноски, замразят втората година на майчинството, намалят заплатите, това е срещу политиките на БСП, напомни депутатът. Определи бюджета като такъв за замразяеане на социалните плащания. Според него за десните партии това може да е положително, но за БСП "означава смърт".

Василев се обяви за орязване на администрацията, в която " 30-40% са кияци, които само си клатят краката".

Относно информацията, че бившата външна министърканот ГЕРБ Мария Габриел е видила преговори за изваждане на хора от санкционни списъци, лидерът на МЕЧ отбеляза, че може да е станала лобистка след катоб "бе употребена по време на сглобката". Иаче и мистър Бийн се видя с кралицата, ама нищо не стана след това, вметна той.

Опаквайте дълга бюджетна нощ, прогнозира Радостин Василев.