„Не сте сами“ обедини над 400 ученици в борбата срещу употребата на наркотици и хазартната зависимост

Над 400 ученици се събраха на тазгодишната национална среща на кампанията „Не сте сами", насочена към превенция на употребата на наркотици и хазартна зависимост. Събитието се проведе на 28 октомври 2025 г. на столичното летище „Васил Левски" от служителите от отдел „Борба с наркотрафика" в Агенция „Митници" и Национална агенция за приходите, с подкрепата на „СОФ Кънект". Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите.

В презентацията си пред децата началникът на отдел „Борба с наркотрафика" в Агенция „Митници" Стефан Бакалов постави акцент върху така нареченото "спайкване" или подхвърлянето на наркотични вещества в напитка или храна без консуматорът да знае. Бакалов даде съвети на децата как да избягват опасни ситуации, когато са на публични места и когато се забавляват.

Хазартната зависимост също е изключително тежка зависимост и не трябва да се пренебрегва при осъществяване на превенцията сред децата, каза Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации" в Национална агенция за приходите и допълни, че тийнейджърите най-често залагат за първи път на футболни мачове с помощта на пълнолетни приятели, чрез така наречените „синдикални" залози.

"Това, което правим е да информираме подрастващите. Основната цел на нашата кампания е превенция чрез информация. Когато децата знаят, те са запознати и съответно могат да се предпазят", каза още Анна Митова.

Специален гост на събитието бе и изпълнителният директор на Летище „Васил Левски" Хесус Кабайеро, който посочи, че над 15 години „СОФ Кънект" подкрепя инициативата на отдел "Борба с наркотрафика" за информиране на децата и подчерта ролята на летището като граница и първа линия на защита в борбата с организираната престъпност и опазването на обществото.

На националната среща присъстваха деца от седем гада - София, Варна, Плевен, Благоевград, Дупница, Кюстендил, Разград и Правец. Пред тях митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика", заедно със служебните кучета, демонстрираха как се задържат наркотици и наркотрафиканти.

Специалните гости на събитието – певицата и актриса Виолина Доцева и таекуондо клуб „Фаворит" – призоваха децата да казват НЕ на наркотиците и хазартната зависимост, да избират активен и творчески начин на живот чрез спорт, танци и изкуства. Кулминация на инициативата бе впечатляващ флашмоб, в който се включиха всички ученици. Във вихъра на танца ги поведе Десислава Петкова от ФАФА-България.

Дейностите по кампанията ще продължат с презентации и по двете теми в различни училища в София и страната.

Обединената кампания на Агенция „Митници" и НАП „Не сте сами" започна през лятото на 2024 г. като продължение на инициативата на отдел „Борба с наркотрафика", която над 23 години запознава учениците с опасностите от наркотиците.

Информация за кампанията може да следите в профилите на „Не сте сами" в Tik-Tok и Instagram, каналите на двете приходни агенции в YouTube, Twitter (Х), Rakuten Viber, Facebook и LinkedIn.