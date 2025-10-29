Община Русе организира акция за почистване на язовира в Николово

Доброволческа акция за почистване на язовира в село Николово организира Община Русе на 1 ноември (събота) от 10 часа. Сборният пункт за всички желаещи да се включат в инициативата е Гребната база до мотела.

Целта на проявата е да се възстанови чистотата и естествената красота на язовира, който е любимо място за отдих и спорт на русенци.

Община Русе ще осигури на присъстващите ръкавици и чували за отпадъци. Екипи на ОП „Паркстрой" ще разположат контейнери за събиране на отпадъците от двете страни на язовира – при Гребната база и при паркинга до новия мост. Общината ще се погрижи и за извозването на събраните отпадъци. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В 10 часа ще бъде проведен кратък инструктаж за участниците, на който ще бъдат дадени указания за безопасност и насоки за разпределението на терените за почистване. Тогава ще бъдат раздадени и необходимите материали.

Организаторите препоръчват на доброволците да носят гумени ботуши. Участниците ще имат възможност да обходят зоната около водоема и да премахнат отпадъците както по брега, така и по сухите участъци по дъното на язовира. В района са открити значителни замърсявания. Сред изхвърлените отпадъци има автомобилни и тракторни гуми, пластмаса, стъклени бутилки, кенчета, както и различни видове битови отпадъци.

Инициативата е поредна стъпка, с която Община Русе продължава последователната си политика за подобряване на екологичните показатели и насърчаване на активността сред гражданите в населените места на общината.