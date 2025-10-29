ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свидетелите по разследвания ще получават нова само...

Пенсионер и младеж арестувани за кражби от автомобили

1688
Полиция

Мъж на 73 години е задържан за кражба от лек автомобил в село Гергевец, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР -  Сливен.

Сигналът за престъплението е подаден вчера около 10:00 часа от 36-годишен мъж, който съобщил, че докато товарел строителни материали в буса си, неизвестен е взел портфейла му от купето. Благодарение на бързите действия на служителите от участък „Запад" към Районно управление–Сливен извършителят е установен и задържан за 24 часа. Той е с постоянен адрес в Казанлък, каза за БТА говорителят на полицията Първолета Мандинска. Мъжът е криминално проявен и осъждан. По случая е образувано досъдебно производство.

При друг инцидент, станал на 28 октомври, около 14:00 часа в района на бул. „Братя Миладинови" в Сливен, 43-годишен мъж е заловил на място 19-годишен крадец от област Ямбол. Потърпевшият забелязал как младежът изнася вещи от отключения му автомобил и успял да го задържи до пристигането на полицията. От колата са били откраднати електрически инструменти и други предмети. Извършителят е задържан за 24 часа, като по случая също е образувано досъдебно производство.

Полиция

