"Възраждане" прогнозират "огромна задлъжнялост" заради бюджет 2026

Бюджетът представлява фикция. Ще има огромна задлъжнялост. Задлъжняваме с 52 млн. на ден. През следващата година ще бъде повече, може да стигнем и до 70 млн.

Тази картина на бюджетното състояние направи в кулоарите на НС лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Предвижда се темп на задлъжняване от 70 млн. лв. на ден през следващата година. Това показва огромното лицемерие на управляващите, които преди критикуваха Румен Радев за един милион дълг дневно, а сега сами стигат до седемдесет пъти повече", атакува той управляващото мнозинство. Освен това след евентуалното влизане в еврозоната от 1 януари 2025 г. „българските банки ще бъдат изпразнени от съдържание", тъй като част от резервите им ще бъдат пренасочени към други държави.

„Не съм адвокат на Асен Василев, но нека не забравяме, че ГЕРБ управляваха заедно с него. Сега се опитват да се разграничат, но това е тяхна обща отговорност", подчерта депутатът.

" При спад на приходите и инфлационен натиск, ако няма съкращения, заплатите ще паднат. Единственият начин да се поддържа нивото е да се теглят огромни кредити. Така управляващите просто купуват време, продавайки бъдещето на България", каза той. Костадинов се обяви за съкращаване на държавната администрация.