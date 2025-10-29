Шефът на МБАЛ "Свети Мина" в Пловдив д-р Калин Калинов подаде огорчен оставка

Искал временно да затвори АГ отделението на ул. "Весела", но срещнал отпор

Едва една година на поста управител на общинската МБАЛ "Свети Мина" в Пловдив изкара д-р Калин Калинов. Преди 2 дни той е депозирал оставка, в която изтъква лични причини. "Намалил съм наполовина дълговете на здравното заведение", посочи пред "24 часа" той.

Според запознати причината да си тръгне е родилното отделение на ул. "Весела", където повечето пациентки са от малцинствата. Управителят поискал да го затвори временно до изтеглянето на 4–милионния заем, за да го обнови, но срещнал сериозен отпор. Бил е упрекнат от ръководството на общината и от здравната комисия в местния парламент.

"Да, имах намерение да замразим дейността му до неговото ремонтиране и обновяване. Няма как да намерим лекари и акушерки без добра база и заплати", обясни пред "24 часа" Калинов.

По думите му 11 месеца минали, откакто е встъпил в длъжност, но въпросното АГ отделение било на загуба. "Когато имаш звена, които са с отрицателен финансов резултат, те дърпат назад цялата болница", обясни Калинов. Според него на месец на ул. "Весела" имало по 11–12 раждания, а преди години там на ден проплаквали по 18–20 деца.

Калинов застана начело на здравното заведение, което е в хроничен финансов недостиг, през ноември м. г. Предстои Общинският съвет да избере временен ръководител до провеждането на конкурс.

Д-р Калинов беше шеф на дирекция "Здравеопазване" в община Пловдив при управлението на кмета Здравко Димитров. По специалност е акушер-гинеколог. В годините назад е бил шеф на ДКЦ-V в район "Тракия" и на Онкодиспансера.