Гроздан Караджов: Въвеждаме ежедневни проверки на атракционите

Правителството е приело новия закон за атракционните услуги, който беше изготвен след инцидента, при който дете падна от парасейлинг и загина. Със закона се въвеждат ясни правила за контрол на всяка атракция - по суша, вода, въздух, въжени паркове, батути, автомобилни обиколки. Атракционите не са просто забавление, а дейност с потенциален риск.

Това каза министърът на транспорта Гроздан Караджов. Неговото министерство беше натоварено със задачата да изготви законопроекта. Той ще влезе в сила 6 месеца, след като се обнародва, за да имат време операторите да се адаптират. За другото лято би трябвало да има вече действащи правила.

В него е записано, че всички доставчици на атракционни услуги ще трябва да са регистрирани в публичен регистър към Министерството на туризма, иначе няма да имат право да работят. Въвежда се задължителна застраховка "Злополука" за всеки потребител. Ще се извършват ежедневни проверки на съоръжението, а на видимо място трябва да се поставят правила за безопасност. Всеки обект трябва да има план за безопасност и назначено лице, което да отговаря за нея.

Децата под 14 години задълженително трябва да са придружител, а при джетове - под 16 г.

За атракционите ще отговарят акредитирани органи и държавни институции, в зависимост от вида им - ГВА, морска администрация, кметове и общини за сухопътните и стационарните и КЗП за защита на всеки един ползвател.

В Кодекса за застраховането ще се въведе нов вид задължителна застраховка "Злополука" за посетителите на такива атракциони. В Кодекса за търговското корабоплаване ще се регламентират функциите и контрола на морска администрация, както и в закона за ГВА и в Закона за автомобилните превози. Законът няма да натоварва държавния бюджет, а ще създаде механизъм за самофинансиране чрез контролни лицензионни такси.

Законът е обвързан с наказателния кодекс и при инцидент отговорност ще носят лицата, които отговарят за безопасността. Освен тях и управителят на атракциона или лицето, което не си е свършило задачата. Отделно и държавните органи за контрол и акредитираните органи.