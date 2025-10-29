Вицепрезидентът Йотова представи сборника "Азбука. Език. Идентичност"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицепрезидентът Илияна Йотова представи днес сборника „Азбука. Език. Идентичност" в Гербова зала на „Дондуков" 2.

В представянето на сборника участваха още заместник генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Евгения Друмева и директорът на Центъра за Славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев" проф. дфн Вася Николова Велинова, предаде БТА.

Сборникът съдържа докладите от втория Международен форум за кирилицата, проведен през 2024 г. по инициатива на вицепрезидента и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Тогава в София и Пловдив над 30 известни учени слависти от 11 държави заедно със свои български колеги дискутираха значението на славянското наследство, неговото опазване и разпространение в съвременния свят, както и ключовата роля на България за създаването на третата християнска цивилизация – славянската.

Сред гостите на представянето бяха ректорът на Софийския университет „Свети Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев и генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев.

Сборникът „Азбука. Език. Идентичност" съдържа информация за новия оригинален печатен шрифт на кирилица, създаден в Националната художествена академия по поръчка на БТА. Той е наречен „ЛИК" на името на емблематичното списание за култура, издавано от БТА от 1965 г. и след прекъсване възстановено през 2022 г. с месечна периодичност. Новият шрифт съчетава българските естетически стандарти и критерии със съвременните тенденции в света и в Европейския съюз (ЕС), пише в изданието.