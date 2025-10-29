Златни накити, скрити в кисело мляко, откриха митничари на Капитан Андреево

Укрити в кисело мляко контрабандни златни накити за над 223 хил. лв. задържаха митничари на Капитан Андреево. Бижутата са на стойност 223 475 лева и са намерени при проверка на личен багаж на пътник в автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

На 27.10.2025 г., около полунощ, на пункта пристига автобус с пловдивска регистрация. В автобуса, управляван от български гражданин, пътували и 13 пътници от Турция за България. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При огледа на пътническия салон на една от седалките се установява, че има оставени две полиетиленови чанти, съдържащи хранителни продукти, сред които и 5 кг кисело мляко в пластмасова кофа с капак. След отваряне на капака митническият служител установява, че в млякото са потопени 7 прозрачни опаковки, съдържащи изделия от жълт метал, сред които синджири, медальони, гривни, пръстени, колиета, обици, малка корона и вратовръзка.

Според извършената експертиза от вещо лице всички изделия са от 14 - каратово злато с общо тегло 1241,53 грама на стойност 223 475,40 лева (114 261,16 евро). В хода на проверката се установява, че златните накити са собственост на един от пътниците – български гражданин, с инициали Н.М. на 50 години.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор на ТД Митница Бургас под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

На обвиняемия Н.М. е взета мярка за неотклонение „Гаранция в пари" в размер на 2000 лева, както и мярка за процесуална принуда „Забрана да напуска пределите на Република България".