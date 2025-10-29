ИТН проговориха: Каквото сме казали е непроменено - не сме дали власт на ДПС

След повече от две седмици мълчание по време на сътресенията във властта и смяната на председателя на Народното събрание ИТН направиха първия си коментар на събитията.

"ДПС не получават никаква власт - нито в изпълнителната, нито в законодателната. Хубаво е, когато законодателната програма на трите партии, среща подкрепата и на други политически формации, защото за да се случват законите в българския парламент, трябва да имат над 121 гласа", посочи депутатът Станислав Балабанов.

"ДПС - Ново начало" няма участие във властта. Цитирате мои думи и на колеги. Това, което сме казвали, остава непроменено. Можеше да водим друг разговор, ако имаше други обстоятелства, но такива няма. Нормално е, когато правителството е на малцинството, да среща подкрепа и да я търси от политическите формации в парламента. Аз не виждам от страна на ИТН да има дадена власт на други политически формации, това не се е случило", каза още той.

Вчера на заседание на Съвета за съвместно управление е било решено председателското място в парламента да се върти между трите партии в коалицията на десет месеца. Решението трябвало да се скрепи в анекс към коалиционното споразумение днес. Дали това вече е станало, още не е ясно, но тази сутрин Наталия Киселова се оттегли от поста, а парламентът избра Рая Назарян от ГЕРБ на нейно място със 129 гласа "за".

"Беше предложено, за да има стабилност и да няма повече въпроси дали има напрежение в управляващото малцинство, варианта на всеки десет месеца да има ротация на председателя. Сега е ред на г-жа Назарян, тъй като по неписано правило първата политическа сила винаги е имала председател, посочи Балабанов. След като изтекат десетте месеца, ИТН ще има председател, после отново би трябвало да дойде реда на БСП. Засега е решено ДПС да не са официално част от коалицията, само ще крепят кабинета и ще са част от мнозинството, но без да получават министерски постове или ръководни места в парламента. Сега те са единствената парламентарна група без заместник-председател.