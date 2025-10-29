Латинският патриарх на Йерусалим кардинал Пицабала пристига в България, изнася лекция в БАН

По покана на член-кореспондента на Папския комитет за исторически науки доц. д.н. Кирил Карталов у нас пристига Латинският патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала. Това съобщи за "24 часа" доц. Карталов.

На 12 ноември 2025 г. от 17:30 ч. в големия салон на БАН гостът ще изнесе Lectio Magistralis на тема „Мирът на Земята – дълбоко стремление на човешките същества от всички времена".

Приветствия ще отправят председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева, апостолическият нунций в България и Северна Македония архиепископ Лучано Суриани и председателят на Епископската конференция на Католическата църква в България епископ Петко Вълов.

В дискусиите ще участват проф. емеритус д.н. Веселин Петров от Института по философия и социология при БАН, проф. д-р Румяна Христиди, ръководител на специалност „Хебраистика" в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и д-р Димитър Михайлов - посланик със специални поръчения по религиозните въпроси, Министерство на външните работи.

Посещението на толкова високопоставен духовник и дипломат, идващ от една от най-горещите точки на конфликти, отдаден на каузата на мира и справедливостта, е признание не само за труда на доц. д.н. Кирил Карталов и авторитета на Българската академия на науките, но и за България като страна на мира и толерантността, подкрепяща мирното разрешаване на конфликти, се казва в разпространеното официално съобщение за визитата.

Пиербатиста Пицабала е бил поканен в България от доц. Карталов още в началото на годината, но не можа да дойде на първата планирана дата, защото по това време беше конклавът за избор на нов папа, а кардинал Пицабала се спрягаше като един от сериозните претенденти да заеме Светия престол.