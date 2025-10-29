Намериха растения и суха марихуана в апартамента и къщата на мъж

Иззеха растения и суха тревна маса марихуана, торове и везни от къща в село Александрия и апартамент в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 27 октомври в 17.30 ч. след получена оперативна информация е проведена специализирана полицейска операция от служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при Областната дирекция на МВР – Добрич, и Второ районно управление на МВР - Добрич. В хода на операцията в село Александрия, община Крушари, е задържан 55-годишен мъж, известен на МВР и с предишни криминални прояви. В обитаваната от него къща в селото е иззета суха зелена тревна маса - марихуана с тегло 37 грама. Иззети са още сухо зелено растение с дължина 1.5м, реагиращо при извършения полеви тест на марихуана, части от сухи растения с тегло около 1 кг, засадено в градината растение с височина около 60 см, реагиращо на марихуана, както и множество препарати, торове и везни, използвани за извършваната престъпна дейност. В собствения апартамент на задържания в квартал „Балик" в Добрич под седалката на колелото му, в специално изграден тайник е открита и иззета найлонова топка със съдържание суха зелена тревна маса – марихуана, с тегло 17 грама.

По случая е образувано досъдебно производство. С прокурорско постановление мярката му за задържане е удължена на до 72 часа.