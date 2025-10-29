ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Седмокласничка от Пловдив видя разпилени банкноти ...

Фалшиви сигнали за бомби във френското и американското посолство

Димитър Мартинов

Американското посолство в София СНИМКА: Архив

Фалшиви сигнали за бомби са получени тази сутрин за френското и американското посолство. 

Сигналите са били проверени, а сградите претърсени. Не са открити взривни вещества. Двете посолства работят нормално. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

