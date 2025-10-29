Фалшиви сигнали за бомби във френското и американското посолство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фалшиви сигнали за бомби са получени тази сутрин за френското и американското посолство.

Сигналите са били проверени, а сградите претърсени. Не са открити взривни вещества. Двете посолства работят нормално.