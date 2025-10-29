Свидетелите по разследвания ще получават нова самоличност по-рано, охраната ще е за 90 дни

Министърът добави, че има възможност за отмяна на физическата охрана, ако охраняваното лице не спазва указанията. Това от практическа точка е най-важно, каза правосъдният министър Георги Георгиев

Промяна в правилата за издаване на нова самоличност и осигуряване на охрана за лицата, застрашени във връзка с наказателно производство, т.е. за свидетелите, приеха днес депутатите.

На първо четене измененията минаха със 147 "за" и 14 въздържали се, без "против". Текстовете по същество се отнасят за правомощията на Бюрото по защита на застрашени лица при министъра на правосъдието и по-точно за лицата, на които се предоставя специална защита.

Измененията минаха без дебат - само Петър Петров от "Възраждане" взе отношение, за да каже, че като философия подкрепят проекта, но ще внесат промени преди второ четене.

Правосъдният министър Георги Георгиев обаче обясни защото се налагат изменения. Той отбеляза, че в кулоарите е отнесъл доста шеги относно това колко време ще бъде представен законопроектът. Но обясни, че той ще е кратък и избра да акцентира на 3 основни направления.

Министърът напомни, че конкретен повод за промените са злоупотреби от някои лица, които са "демонстрирали управление на луксозни коли по магистрали, парадирайки с охрана". Това е недопустимо, категоричен е Георигев.

Една от поправките предвижда нова самоличност да се дава още в първа фаза на разследването.

"Няма как да имаме ефективно правосъдие без ефективна защита на тези, които свидетелстват. Най-ефективно е смяната на самоличност, поставянето им в програмата за защита на свидетелите. Хем се затягат правилата, хем още в предварителната фаза получават защита", обясни правосъдният министър.

Лицата по програмата ще могат да се възползват от физическа охрана още в предварителна фаза. Този път обаче има и срокове за използването й, до сега това е било безсрочно, с което се създават предпоставки за злоупотреби.

С новите изменения охраната ще е за 60 дни, с възможност за удължаване за още 30. "След това, няма да се откажем от 91-ия ден да ги защитаваме, но ще се включат в програмата по защита, което е постоянна мярка", увери Георгиев.

Министърът добави, че има възможност за отмяна на физическата охрана, ако охраняваното лице не спазва указанията. Това от практическа точка е най-важно, каза министърът.

Георгиев отрече обвиненията, че през закона ще се разкрива банкова тайна. Според него това ще става само с разпореждане на съда - бюрото трябва да има достъп до централния регистър на банковите сметки, за да може "да осъществи контрол, когато се използват средства на данъкоплатците, защото те плащат за тази защита".