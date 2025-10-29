Бобчева: Отсега е ясно, че офертата за чистенето на "Средец", "Лозенец" и "Студентски" е неприемлива

В най-скоро време ще обявим решенията за останалите четири зони от мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 г. Но отсега е ясно, че единствената останала оферта за първа зона с районите "Средец", "Лозенец" и "Студентски" е неприемливо висока - тя е в пъти по-голяма от посочената прогнозна цена. Това обяви на брифинг зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева.

По-рано днес стана ясно, че общината прекратява процедурата за две зони - едната за чистенето на "Люлин" и "Красно село", а другата за районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Договор ще бъде сключен с турския консорциум "Норм Санаи" за чистенето на районите "Сердика", "Надежда" и "Илинден". Решенията подлежат на обжалване.

За районите "Люлин' и "Красно село", чиито договори за почистване изтекоха първи и от 5 октомври там действа кризисна ситуация за сметоизвозването, общината има намерение да възложи дейностите на общинското дружество "Софекострой" чрез ин хаус процедура за период от 5 г. Според Бобчева дружеството ще има готовност да поеме почистването на "Люлин" и "Красно село" до месец. Причината е, че единственият останал кандидат за зоната предложи в пъти по-висока цена от посочената прогнозна от общината.

От днес "Люлин" се чисти от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, а "Красно село" - от "Софекострой".

"В момента се чистят 5, 6 и 7-ми микрорайони в "Люлин", приключва се работата в 9-и и предстои да се влезе в 10-и. По-късно днес ще се влезе и в 1-ви и 2-ри микрорайони. Надяваме се от утре в целия район да се възстанови нормалния график. За "Красно село" се очаква допълнително техника, която да влезе утре и вдругиден, за да може и там да се нормализира сметоизвозването", обясни шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

Относно зоната с районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" Бобчева напомни, че единствената компания допусната до отваряне на ценова оферта е отказала да я декриптира и това на практика е довело до нейното отстраняване.

"Готвим се за различни варианти за тази зона. Предстоят сериозни разговори с тримата районни кметове. Доколкото знам те също не желаят техните жители да плащат по-висока такса смет и се надявам да намерим разумно решение. Една от опциите е пряко договаряне, друга - да действаме като в районите "Люлин" и "Красно село", обясни Бобчева.