Седмокласничка от Пловдив видя разпилени банкноти на земята, събра ги и ги предаде в Районното

Елица Георгиева получи грамота от полицията и цветя от собственика на парите

Почетна грамота от името на шефа на полицията получи седмокласничката от ОУ "Васил Левски" в Пловдив Елица Георгиева, предала немалка сума пари, намерена на улицата, съобщиха от МВР.

На 16 октомври момичето отишло със свои съученици до близък магазин в голямото междучасие, когато на входа забелязали разпилени банкноти. Без да се двоуми, Елица ги събрала и след края на часовете отишла с майка си в Шесто районно управление. Общо парите били около 300 лв.

След приемането на сумата служителите на реда се заели да издирват собственика им. Охранителните камери на магазина показали, че банкнотите паднали от чантата на клиент, без той да разбере. Два дни по-късно самоличността на човека била установена. Той се изненадал приятно, че му върнали парите, а още по-впечатлен бил от факта, че благородната постъпка е на тийнейджър.

Днес, в сградата на ОУ "Васил Левски" началникът на Шесто районно гл. инспектор Николай Кирков връчи отличието на Елица Георгиева. На кратката церемония присъстваха директорът на учебното заведение Гергана Петрова, класният ръководител Илияна Зъзрова, инспекторът от Детска педагогическа стая Трифон Найденов и двама от съучениците на Елица Павел Божидаров и Моника Богданова, с които са били заедно на въпросната дата. В знак на признателност и уважение момичето получи и цветя от собственика на парите.