ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две станаха децата, загинали под руините на жилище...

Времето София 19° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21604583 www.24chasa.bg

Нов шеф има Окръжен съд- Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

1624
Съдебната палата в Пазарджик

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, прието по протокол №30 от 28 октомври 2025г., за административен ръководител–председател на Окръжен съд – Пазарджик беше избран съдия Красимир Комсалов. Известно време съдия Комсалов работеше в Специализирания наказателен съд, а от 2001 до 2022 г. е районен съдия в пазарджишкия Районен съд и от 2022 г. до настоящия момент е съдия в Окръжен съд-Пазарджик.

Съдия Ирина Джунева, заместник на административния ръководител – заместник–председател на съда, е депозирала заявление за освобождаване от заеманата длъжност пред Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Това съобщиха от Висшия съдебен съвет.

Съдебната палата в Пазарджик

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с пенсиите и цените (Видео)