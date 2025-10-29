Нов шеф има Окръжен съд- Пазарджик

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, прието по протокол №30 от 28 октомври 2025г., за административен ръководител–председател на Окръжен съд – Пазарджик беше избран съдия Красимир Комсалов. Известно време съдия Комсалов работеше в Специализирания наказателен съд, а от 2001 до 2022 г. е районен съдия в пазарджишкия Районен съд и от 2022 г. до настоящия момент е съдия в Окръжен съд-Пазарджик.

Съдия Ирина Джунева, заместник на административния ръководител – заместник–председател на съда, е депозирала заявление за освобождаване от заеманата длъжност пред Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Това съобщиха от Висшия съдебен съвет.