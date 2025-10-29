Министър Вълчев и патриарх Даниил откриха нов физкултурен салон в с. Крайнци

"Единството между светска и духовна просвета е традиционно и е дало добри плодове за българското общество", каза в дупнишкото село Крайници, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Той посети селото по повод тържественото честване на 150 години от началото на образователното дело там, предаде БТА.

Празникът започна с откриване и тържествен водосвет на новоизградения физкултурен салон в Основно училище „Христо Ботев". На събитието присъства и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

„Да има повече такива придобивки, да се обновяват училищата, селцата и по-малките населени места. Грижата на държавата е похвална. Нека имаме предвид, че българското училище е давало не само образование и възпитание, защото то е рожба на Българската православна църква. Това единство между светска просвета и духовна просвета е традиционно и е дало добри резултати и плодове за българското общество и държава", каза българският патриарх. „Време е да се върнем към корените", добави още той.

„Този физкултурен салон е предназначен за развитието на физическата култура на децата. Неслучайно има такава максима – здрав дух в здраво тяло, защото ако духът не е здрав, това има негативни последици за тялото", посочи главата на Българската православна църква. Той изтъкна, че е нужно да се подкрепи българското образование, „за да може то да запознава децата с ценностната система, която е съхранила народа ни и го е опазила, и е дала достойни членове на обществото ни, достойни българи, за да можем да подготвим и за в бъдеще достойни човеци".

На въпрос на журналисти патриарх Даниил отбеляза, че „влизането на вярата в училище е странно само за някои хора, които са се отдалечили от вярата и които едва ли не мислят, че тя е нещо чуждо за човешкото общество". По думите му, „примерът, дори в държави като САЩ, показва, че и в университетите има параклиси, а когато студентите имат желание да се събират, да се молят – държавата подпомага това".

„Напълно е възможно започналият процес да продължи и да завърши успешно", каза още патриарх Даниил.