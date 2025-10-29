Лена Бориславова: Държавата не осигурява неонатален скрининг за тежки заболявания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преди малко повече от месец заведох Деа на регулярния й годишен преглед. За късмет - всичко е наред. Както беше и през цялата ми бременност, която премина изключително леко и без усложнения, започва разказа си Бориславова.

Преди малко повече от месец заведох Деа на регулярния й годишен преглед. За късмет - всичко е наред. Както беше и през цялата ми бременност, която премина изключително леко и без усложнения.

Но не всяка бременност протича така и грижата и наблюдението на плода са критично важни.

😟 Затова не можах да повярвам, когато преди месец неонатологът ми сподели объркването си, че вече година държавата не изпълнява задължението си да осигурява допълнителен неонатален скрининг за 3 тежки заболявания - фенилкетонурия, спинална мускулна атрофия и тежки комбинирани имунодефицити.

🔴Съгласно промени от ❗️юли 2024 г. ❗️в Наредба No. 26/2007 чрез Майчин дом държавата е длъжна да осигури разширен неонатален скрининг за тези 3 тежки заболявания, но ... вече над година не го прави.

🔴Това потвържава и министърът на здравеопазването в отговор на парламентарен въпрос, който зададохме с колегата Vasil Pandov. (с изх.н. 51-554-06-3194 от 17.10.2025). Още пишели постановление на Министерския съвет, за да намерят средства за реактивните вещества. Една година... те пишат постановление.

В същото време за дни бяха намерени пари за 50% увеличение на заплати на полицията и 70 % на ДАТО преди началото на лятото.

Приоритети.

Вярвам, че неонаталният скрининг е особено важен във хода на всяка бременност и държавата следва да изпълнява задълженията си в пълен обем. Затова ще следя в предстоящата бюджетна процедура дали необходимите средства за неонатален скрининг ще бъдат осигурени или младите майки ще се озоват в ситуацията на младите лекари и сестри - излъгани и сами.

П.П. За контекст: спиралната мускулна атрофия например е свързана с различни проявни форми на слаба мускулна активност на новороденото - намалени движения, затруднения при дишана, сукане, преглъщане, неспособност за самостоятелен седеж, невъзможност да ходят самостоятелно и др.симптоми, включително водещи до летален изход.

Затова е важно родителите да знаят навреме дали плодът има тази генерична болест.