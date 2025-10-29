Министър Вълчев: Училището не генерира насилие, но за съжаление е място, където се проявава насилие

"Имаме много случаи на насилие в училищата, но училището не генерира насилие, то е място, където се проявява насилие, за съжаление", каза пред журналисти в дупнишкото с. Крайници министърът на образованието Красимир Вълчев, предаде БТА.

Министър Вълчев и българският патриарх Даниил присъстваха на тържествено честване по повод 150 години образователно дело в село Крайници и на откриването на новоизградения физкултурен салон в Основно училище „Христо Ботев".

„Основната функция на учители и на училището е да възпитават. Те не могат да бъдат охранители", каза министърът и посочи, че няма образователна система, която да няма възпитателна функция. Той добави, че се надява с промените в учебните програми и с допълнителния час по религия да се усили възпитателната функция на българското училище.

„Това е и най-солидната превенция, която може да се случи. Това е работа на образователната система, да възпита децата", каза министърът. Той отбеляза, че днешните учители са в конкуренция с мощни фактори от външната среда – информационните среди и екраните, от където децата възприемат света и прекарват много време. „А там виждаме възпитание в консуматорска култура и немалко и насилие", каза още Вълчев и допълни, че е много важно и взаимодействието с родителите.

„Обезлюдяването на малките населени места е факт в почти всички райони на страната, с изключение на близката периферия на големите градове. Това е изпитание пред всяко едно училище, но имаме училища, които са жизнеспособни и инвестираме в тях", каза просветният министър, като подчерта, че това трябва да продължи и в бъдеще.

„Откриването на физкултурния салон в с. Крайници е пример за това, въпреки че салоните, които се изграждат по програмата, а те са над 100, са в по-големи училища, където се ползват от повече ученици. Това е един от най-големите наследени от миналото проблеми, а именно образователната инфраструктура – липсата на физкултурни салони в над 400 училища", посочи Вълчев. Той добави, че с приетата през 2023 г. програма за строеж и ремонт на физкултурни салони и спортни площадки в училищата се финансира изграждането на над 100 физкултурни салона и над 450 спортни игрища в дворовете на учебни заведения в страната.

„Надявам се всички тези проекти да завършат успешно и един по един те се случват. След реализирането на програмата някои училища пак ще останат без салони, макар че една част от тях имат пригодени класни стаи", каза министърът.

Що се отнася до учебните заведения в малките населени места, Красимир Вълчев отбеляза, че някои от тях работят много добре. „Може да се каже, че някои от тях имат и по-добри условия в много отношения – работи се с по-малко деца, учителите имат възможност да работят индивидуално с децата. Ние сме една от страните, които според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) нямаме големи различия между градски и селски училища, дори в някои места по-големите училища имат по-голяма нужда от подобрение на базата, отколкото тези в селата", каза още Вълчев.

Той допълни, че според същия доклад страната ни е сред тези с висока обезпеченост – всички училища имат Wi-Fi, има STEM центрове и няма различия между селските и градските училища. „Остават други предизвикателства, свързани с функционалната грамотност, с това да обхванем отпадащите ученици, от които голяма част са в селските училища, и мотивацията за учене", каза още министърът.