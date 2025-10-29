Спортното министерство започва набирането на номинации в конкурса „Мисията доброволец – (не)възможна 2025“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 5 декември 2025 г. Министерството на младежта и спорта ще отбележи Международния ден на доброволеца с инициативата „Мисията доброволец – (не)възможна 2025", която отличава и вдъхновява доброволците на национално ниво.

За 10-а поредна година ММС организира церемония за отличаване на изявени доброволци, инициативи и организации, допринесли за развитието на доброволчеството в България. Тазгодишното издание се реализира в сътрудничество с Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Национална агенция по Европейските програми „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност", съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

Всички, които са пример за активна гражданска позиция и обществен принос могат да кандидатстват в следните категории:

- Доброволческа организация;

- Доброволческа мисия;

- Доброволец;

- Младежки център – вдъхновител на доброто.

Номинации в посочените категории могат да направят всички хора, екипи, организации и инициативи, които с трайна и измерима активност развиват доброволчеството, насърчават гражданската ангажираност и оставят видим обществен ефект.

Формулярът за номинации е достъпен тук.

Краен срок за подаване на номинации: 10 ноември 2025 г