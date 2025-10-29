Спортното министерство започва набирането на номинации в конкурса „Мисията доброволец – (не)възможна 2025“

На 5 декември 2025 г. Министерството на младежта и спорта ще отбележи Международния ден на доброволеца с инициативата „Мисията доброволец – (не)възможна 2025", която отличава и вдъхновява доброволците на национално ниво.
За 10-а поредна година ММС организира церемония за отличаване на изявени доброволци, инициативи и организации, допринесли за развитието на доброволчеството в България. Тазгодишното издание се реализира в сътрудничество с Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Национална агенция по Европейските програми „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност", съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.
Всички, които са пример за активна гражданска позиция и обществен принос могат да кандидатстват в следните категории:
- Доброволческа организация;
- Доброволческа мисия;
- Доброволец;
- Младежки център – вдъхновител на доброто.
Номинации в посочените категории могат да направят всички хора, екипи, организации и инициативи, които с трайна и измерима активност развиват доброволчеството, насърчават гражданската ангажираност и оставят видим обществен ефект.
Формулярът за номинации е достъпен тук.
Краен срок за подаване на номинации: 10 ноември 2025 г