Борис Бонев: Действията на общината по мегапоръчката за чистенето на София са закъснели

Тези действия - прекратяването на процедурата за чистенето на две от зоните и за подписването на договор за друга зона с турския консорциум, трябваше да бъдат предприети отдавна. Особено за зоната с районите "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне", където не остана нито един кандидат. Беше загубено много ценно време, в което можеше процедурите да вървят и така да се предотврати разрастването на кризата с отпадъците. Не чухме какви са плановете за трите района, които остават без почистване в началото на декември. Чухме коментари за районните кметове. Те се срещнаха миналата седмица и стана ясно, че сумарно разполагат с 3 камиона за сметосъбиране. Няма как три големи района да се справят сами. Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

Той предупреди, че всички решения на общината по мегапоръчката подлежат на обжалване, срокът за това е 10 дни.

"В държава, в която обществена поръчка за тоалетна хартия дори се обжалва, вероятността поръчка за близо 1 млрд. лв. да не се обжалва при всички пороци на процедурата, при всички забележки за техническите спецификации, при факта, че общината е заложила прогнозна, а не максимална цена и част от участниците питат дали могат да дадат по-висока цена от прогнозната и общината потвърждава това. А сега част от аргументацията за прекратяване на процедурата са високите цени. Така експерти по обществени поръчки са убедени, че при обжалване, участниците ще спечелят. На този фон твърдя, че ако няма обжалване, това ще е сигурен знак, че общината е преговаряла с фирмите и пазарът е разпределен", предупреди Бонев.

Ако се стигне до обжалване, според него това ще отнеме месеци, а план за почистването на София - няма.

Бонев предупреди, че процедурите за покупка на техника за Столичното предприятие за третиране на отпадъци също може да се обжалват, а "Софекострой" първо трябва да получи възлагане на чистенето на "Люлин" и "Красно село", за да може да използва 9-те млн. лв. заем за покупка на техника.

Относно почистването на "Красно село" Бонев заяви, че днес районът се чисти от 3 камиона, а в нормален график са нужни 9 камиона - 7 през деня и 2 - вечер.

"Бих могъл да спекулирам защо това се прави точно с "Красно село". Бих могъл да спекулирам, че след интервюта на районния кмет Цвета Николаева, в които казва, че на война с мафията не се тръгва без армия и муниции е получила съобщение от дясната ръка на кмета, че "от днес за мен "Красно село" няма кмет". Но това показва отношението на общинската администрация към районен кмет от опозиционна партия - нещо, което кметът Терзиев се кълнеше, че няма да допусне", каза още Бонев.

Той добави, че битката с мафията е важна, но тя трябва да се води професионално.

"Много се надявам, че в края на тази епопея няма да изпаднем в ситуация, в която ще се окаже, че общината не е водила битка с мафията, а е водила битка с високите цени на мафията и когато тези цени станат по-приемливи изведнъж може да се сключат договори", заяви Бонев.

Според него единственият начин да се гарантира, че бюджета няма да бъде ограбен е да се изгради общински капацитет, с който да се поеме чистенето на града.