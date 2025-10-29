Депутатите подкрепиха да има гъвкаво работно време за родители на деца до 12 г. през лятната ваканция

С 16 гласа "за" и 0 "против" социалната комисия в парламента прие да има гъвкаво работно време на родителите на ученици до 12 години през лятната ваканция.

На 24 септември трите управляващи групи внесоха проект за промени в Кодекса на труда, с които предлагат родителите (или осиновителите) да имат право да поискат от шефа си гъвкаво работно време през лятната ваканция. Става въпрос обаче за най-малките - до 12 години, които според Закона за закрила на детето не могат да бъдат оставяни сами и без надзор. Подобна възможност съществува и сега, но за родителите на деца до 8 години, които могат да поискат промяна на продължителността и на разпределението на работното време или да работят дистанционно.

В свое становище от Министерството на труда и социалната политика предлагат да се направи промяна, с която гъвкавото работно време да се отнася за всички ваканции. Според експертите от социалното ведомство така по-добре ще се съвместяват отпуските на родителите.

Според Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ, темата с гъвкавият отпуск на родителите е комплексен въпрос, с който обаче се разрешава невъзможността на българските семейства да комбинират крепенето на социалната система с възможността да отглеждат децата си.

"Има достатъчно възможности работещите да съвместяват работата и почивните дни. Има възможности за дистанционна работа, това беше въведено преди 10 години в законодателството. Това предложение просто разширява възможностите за гъвкаво работно време", коментира Хасан Адемов.

"Може да е малка промяна, но засяга достойния живот на работещите родители, да поискат промяна в договорите си, за да съвместяват по-добре работата си с грижата за децата си. Социалната политика не е разход, а грижа за човечеството. Все по-малко млади хора остават у нас, за да работят и да се грижат за децата си. Затова трябва да подкрепяме всякаква форма за гъвкава заетост", каза и зам.-шефката на социалната комисия от БСП Нина Димитрова.

От ДПС-Ново начало заявиха, че подкрепят всички предложения, които са в интерес на хората и грижата за децата им.