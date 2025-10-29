1 г. и 3 месеца затвор за мъж, шофирал на коктейл от наркотици в София

По внесен обвинителен акт на Софийска районна прокуратура е осъден на затвор 34-годишен мъж за шофиране след употреба на наркотици.

Н.Х. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 29.05.2025 г. в 15,40 часа на бул. „Д-р Петър Дертлиев" в гр. София e бил спрян за проверка от полицейски служители, докато шофирал лек автомобил „БМВ". Н.Х. е бил тестван с техническо средство "Drug Test 5000", което отчело положителен резултат за употреба на кокаин, амфетамин и метаамфетамин. По време на проверката обвиняемият представил пред полицаите неистински официални документи - свидетелство за управление на моторно превозно средство и международното разрешение за управление, на които е придаден вид, че са издадени от компетентните власти на Република Грузия, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая е водено досъдебно производство. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи Н.Х. като автор на деянието.

Състав на Софийски районен съд призна Н.Х. за виновен по повдигнатото му обвинение и беше наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година и 3 месеца, което той следва да изтърпи ефективно и глоба в размер на 750 лв. Лекият автомобил „БМВ" е отнет в полза на държавата.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.