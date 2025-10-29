С поредица от събития Сухопътните войски ще честват своя боен празник

С поредица от събития ще бъде честван бойният празник на най-големия вид въоръжени сили - Сухопътните войски – 19 ноември. Тържествата ще преминат под знака на 140-ата годишнина от бляскавата победа на славната българска пехота в Сръбско-българската война при Сливница и 147 г. от създаването на Сухопътните войски. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Празничните прояви започват на 31 октомври в 12.00 ч. с откриване на фотоизложба „В служба на народ и Родина" пред Народния театър „Иван Вазов" в София. През ноември експозицията ще гостува последователно в различни градове в страната.

На 3 и 4 ноември на учебен център „Сливница" ще се проведе военен многобой за купата на командира на Сухопътните войски, в който ще участват отбори от Сухопътните войски. Финалът и награждаването на първенците ще се състои на 4 ноември.

На 6 ноември на учебен полигон „Люляк" е турнирът по стрелба с пистолет „Зиг Зауер" за журналисти и членове на Асоциацията на военните аташета, акредитирани в и за Република България. След награждаването командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков ще отговори на въпроси на присъстващите журналисти.

На 16 ноември на учебен център „Сливница" национално дружество „Традиция" ще проведе възстановка на събитията от Сръбско-българската война през 1885 г.

Кулминацията на празника е на 19 ноември, когато по традиция ще се състои поход „По стъпките на сливнишките герои" от Сливница до Гургулят. Ще бъдат поднесени венци и цветя на Паметника на капитаните, мемориален комплекс „Героите на Сливница" и пред Пантеона на Майка България.

Празникът ще бъде отбелязан тържествено и във формированията от Сухопътните войски.

График на представяне на изложбата „В служба на народ и Родина" в страната:

01.11.2025 г. - Плевен; 02.11.2025 г. - Белене;

03.11.2025 г. - Шумен; 04.11.2025 г. - Сливен;

05.11.2025 г. – Ст. Загора; 06.11.2025 г. - Карлово;

07.11.2025 г. - Пловдив; 09.11.2025 г. - Асеновград;

10.11.2025 г. - Смолян; 12.11.2025 г. - Благоевград;

19.11.2025 г., пред Пантеон „Майка България", с. Гургулят.

Датата 19 ноември е определена за празник на Сухопътните войски с решение на Министерския съвет № 477 от 1992 г. и Заповед № 3478 на министъра на отбраната от 1992 г. По време на Сръбско-българската война (1885г.) на 19 ноември българската пехота провежда решителното сражение при Сливница. Това е първата голяма победа на войската след възстановяването на българската държава от 1878 г. Впоследствие с победата в Сръбско-българската война е защитен актът на Съединението между Източна Румелия и Княжество България и правото на българския народ да живее обединен и свободен.