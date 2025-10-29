ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наш лекар от Швейцария осигури поредно дарение за пазарджишката болница

Наш лекар от Швейцария осигури поредно дарение за пазарджишката болница

Диана Варникова

Дарението бе разтоварено днес в областната държавна болница в Пазарджик

Поредно дарение от Швейцария получи МБАЛ-Пазарджик. За пети път то се осъществява благодарение на директора на Института по анатомия към Университета в Берн – проф. д-р Валентин Джонов, който от години подпомага българските лечебни заведения с апаратура, консумативи и обучителни материали.

Настоящото дарение включва легла с матраци, родилна маса, мулажи за симулационно обучение, инвалидни проходилки, подвижни шкафчета за лекарства, офисни мебели, мултимедия за онлайн връзка и обучение, монитори, голямо количество еднократни облекла, медицински ръкавици, медицински инструменти, операционни сетове, хигиенни артикули, превързочни материали и предпазни маски. Дарените медицински консумативи вече се разпределят по отделенията на болницата .

„Изключително сме благодарни на проф. д-р Валентин Джонов за неговата последователна подкрепа. Той е не само изтъкнат учен и преподавател, но и човек с голямо сърце, който не забравя България и лечебните заведения в страната. Полученото дарение ще бъде от полза за работещите в болницата, за обучението на младите специалисти и за пациентите", заяви изпълнителният директор на МБАЛ-Пазарджик д-р Красимир Темнилов.

Освен с научната си дейност, проф. Джонов е известен със своята благотворителност и ангажираност към развитието на българското здравеопазване. Той не пропуска възможност да бъде от полза на своите сънародници.

